15:44
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Происшествия

Бриллиант стоимостью почти в $2 миллиона похитили в Японии

Бриллиант рыночной стоимостью около 200 миллионов иен ($1,8 миллиона) похитили с выставки драгоценностей в Иокогаме (Япония). Об этом сообщил ТАСС.

Как сообщила сегодня полиция, момент кражи зафиксировать не удалось, похитители неизвестны.

Бриллиант в 50 карат, передает информационное агентство Kyodo, демонстрировался среди прочих драгоценностей на ювелирной экспозиции в выставочном центре «Пасифико Иокогама». Непосредственно перед ее закрытием в четверг служитель обнаружил исчезновение камня. Витрина, где он находился, оказалась незапертой.

По мнению полиции, бриллиант похитили за очень короткий промежуток времени. Следствие полагает, что похитители действовали группой и, возможно, имели сообщников среди персонала выставочного зала.
Ссылка:
просмотров: 1449
Версия для печати
Материалы по теме
Мужчина украл деньги из ящика пожертвований
Ограбление матери Мирбека Атабекова. Подозреваемого обвинили в еще одной краже
Уникальный алмаз нашли в Якутии
Два преступления за сутки. В Кара-Балте задержаны подростки
Прах Махатмы Ганди украли из мемориала в Индии в день празднования его 150-летия
Подозреваемого в краже инструментов со стройки задержали в Бишкеке
В Бишкеке мужчина, подобрав ключи от квартиры, украл деньги и золото
Милиция задержала лжесотрудников ГКНБ, подозреваемых в ограблении россиян
Более 5 миллионов сомов украли у жителя Жайылского района
Видео кражи подростками садовой тачки стало хитом интернета
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке мужчина завел девочку в&nbsp;баню и&nbsp;пытался развратить&nbsp;ее В Бишкеке мужчина завел девочку в баню и пытался развратить ее
Убийство таксиста. У&nbsp;обнаруженного мертвым мужчины пропало $10 тысяч Убийство таксиста. У обнаруженного мертвым мужчины пропало $10 тысяч
Милиция нашла труп мужчины в&nbsp;багажнике авто на&nbsp;парковке у&nbsp;аэропорта &laquo;Манас&raquo; Милиция нашла труп мужчины в багажнике авто на парковке у аэропорта «Манас»
Преступники перекачивали ГСМ из&nbsp;Казахстана по&nbsp;трубе, проложенной под границей Преступники перекачивали ГСМ из Казахстана по трубе, проложенной под границей
Бизнес
СКИДКА на&nbsp;очередную пару смартфонов в&nbsp;O!Store. Только семь дней! СКИДКА на очередную пару смартфонов в O!Store. Только семь дней!
Приходи в&nbsp;новые MegaStore и&nbsp;получи подарки и&nbsp;скидки на&nbsp;смартфоны Приходи в новые MegaStore и получи подарки и скидки на смартфоны
&laquo;Альянс Алтын&raquo; приступил к&nbsp;открытым горным работам «Альянс Алтын» приступил к открытым горным работам
Хранение ценностей в&nbsp;сейфовых ячейках &laquo;Бакай Банка&raquo;&nbsp;&mdash; надежно и&nbsp;безопасно Хранение ценностей в сейфовых ячейках «Бакай Банка» — надежно и безопасно
25 октября, пятница
15:39
10 человек отравились салатом в Базар-Коргоне. Среди пострадавших есть ребенок 10 человек отравились салатом в Базар-Коргоне. Среди по...
14:48
Массовая драка на свадьбе. В милиции выясняют подробности
14:31
Дело Атамбаева. Бывшему президенту продлили срок содержания под стражей
14:18
Филиал МГУ в Оше. Минобразования показало эскизы, как он будет выглядеть
13:31
Приемным родителям в Кыргызстане планируют повысить зарплату