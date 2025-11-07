Нашли бриллиант «Флорентиец», который более 100 лет считался утраченным

Бриллиант «Флорентиец» весом более 137 карат, считавшийся утраченным с 1918 года, десятилетиями хранился в банковском сейфе в канадской провинции Квебек. Глава семьи Габсбургов, Карл Габсбург-Лотарингский, сообщил об этом изданиям The New York Times и Der Spiegel.

Бриллиант, размеры которого сравнимы с грецким орехом, считают четвертым по величине в мире.

Сокровище вывезли из Австрии в ноябре 1918-го по поручению императора Карла I незадолго до падения Австро-Венгерской империи. Его переправили в Швейцарию.

Фото Wikimedia Commons. «Флорентиец» в виде украшения для шляпной броши. Фотография сделана в конце XIX века

Секрет местонахождения драгоценностей десятилетиями хранили в тайне из уважения к жене Карла I императрице Ците. Она рассказала о местонахождении бриллианта только двум сыновьям и попросила не разглашать информацию в течение 100 лет после смерти Карла I в 1922 году.

Семья переехала из Европы в США, а затем в Канаду в 1940-м, опасаясь нацистов. Императрица перевезла драгоценности в небольшом чемодане. В 1953 году Цита вернулась в Европу, но оставила бриллианты на хранение в банке Квебека.

Карл Габсбург-Лотарингский сообщил, что бриллиант «Флорентиец» станет частью траста в Канаде. Семья планирует выставить драгоценность в канадском музее в ближайшие несколько лет.