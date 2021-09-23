Кыргызстан намерен стать членом схемы сертификации необработанных алмазов

Кыргызстан намерен стать полноправным членом международной схемы сертификации необработанных алмазов Кимберлийского процесса. Об этом сообщает Министерство экономики и финансов.

Отмечается, что 20-21 сентября республику посетила обзорная миссия Кимберлийского процесса, возглавляемая Объединенными Арабскими Эмиратами. В состав обзорной миссии также вошли представители Европейского союза, России, Беларуси, Индии и Всемирного алмазного совета.

Департамент драгоценных металлов представил законодательную базу Кыргызстана и информацию по выполнению страной требований Кимберлийской схемы, показан пункт государственного контроля необработанных алмазов в департаменте драгоценных металлов, а также пункт таможенного контроля на таможне «Манас».

«По итогам визита озвучен положительный отзыв о готовности Кыргызстана к вступлению в Кимберлийский процесс. Окончательное решение по этому вопросу будет рассматриваться на пленарном заседании Кимберлийского процесса в ноябре 2021 года в Москве», — говорится в сообщении.

Схема сертификации процесса Кимберли (англ. Kimberley Process Certification Scheme KPCS, KPCS) — утвержденная ООН схема для предотвращения поступления на рынок так называемых «кровавых алмазов» — алмазов, добываемых незаконно и идущих на финансирование закупки оружия для повстанческих группировок в Западной Африке и их союзников, воюющих против законных правительств.