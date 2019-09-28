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Техноблог

Facebook планирует скрыть количество лайков под постами

Фото ТАСС

В Facebook запустят тестирование новинки — количество лайков будет видно только авторам постов. Остальные пользователи смогут видеть лишь то, что запись понравилась другим, сообщил портал RG Digital.

Первыми нововведение опробуют жители Австралии.

В июле такие же изменения ввели в Instagram для жителей семи стран — Австралии, Новой Зеландии, Бразилии, Канады, Японии, Италии и Ирландии.

В Facebook уточнили, что цель новшества — попытка уменьшить эмоциональное давление на пользователей, чтобы они могли сосредоточиться на качестве контента и общении, а не думать о симпатиях других. В компании прежде провели консультации с экспертами в области психического здоровья.

Данные о том, как восприняли эксперимент пользователи Instagram, пока не обнародовали. Впрочем, уточняет BBC, нововведение вызвало негативную реакцию со стороны некоторых известных блогеров, которые заявили, что количество лайков является для них важной метрикой для ведения бизнеса.
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