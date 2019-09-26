Huawei Mate 30 Pro возглавил рейтинг камер смартфонов

Эксперты DxOMark протестировали камеру нового флагмана Huawei Mate 30 Pro. Смартфон опередил предшественников и топовые модели других производителей, сообщил портал @hi-tech.

В общем рейтинге Mate 30 Pro получил 121 балл, обогнав Samsung Galaxy Note10+ 5G (117 баллов) и Huawei P30 Pro (116 баллов). По некоторым параметрам, например широкоугольной съемке, Mate 30 проигрывает из-за меньшего угла обзора.

Также специалисты не высоко оценили фронтальную камеру устройства. Она получила 93 балла за качество съемки, а фронталка Galaxy Note10+ получила 99 баллов.

Смартфон получил четыре камеры. Главное нововведение — отдельная 40-мегапиксельная камера для съемки видео. Она умеет записывать полет пули или взрыв шарика, может менять частоту съемки кадров и продолжительность видео.

Характеристики остальных камер:

Вторая — 40-мегапиксельная суперчувствительная камера для съемки фото. Такой же сенсор в Huawei P30 Pro. Оптическая стабилизация изображения (OIS);

Третья — 8-мегагапиксельная телефото: трехкратный оптический зум, пятикратный гибридный, цифровой 30-кратный. Есть оптическая стабилизация;