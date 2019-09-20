Новый Huawei Mate 30 Pro: экран-водопад и отдельная камера для видео

Новый флагман Mate 30 Pro внешне похож на Huawei P30 Pro, только блок камер круглый, по центру, и экран-водопад (waterfall): края дисплея заходят на боковые грани. Об этом пишет портал @hi-tech.

Корпус защищен по стандарту IP68 — выдержит погружение на глубину до полутора метров на полчаса. Цвета: черный, серебристый, зеленый, фиолетовый. Два варианта с крышкой из искусственной кожи — оранжевый и зеленый. Во всех этих расцветках будет Mate 30 и Mate 30 Pro.

Кнопок регулировки громкости теперь нет, вместо них сенсорные грани — нужно проводить пальцем вверх-вниз. Работает с обеих сторон, зависит от того, в какой руке держите смартфон. Так удобнее для левшей и правшей. Сенсорные грани можно использовать в играх как дополнительные кнопки или в приложении камеры для съемки.

У Mate 30 Pro заметно увеличили вырез в экране — в нем находится новый 3D-сканер лица. Разблокировка стала быстрее и надежнее. Заодно появились дополнительные функции с инфракрасной камерой:

распознает жесты на расстоянии. Например, если провести над экраном ладошкой, будет пролистывание. Неудобно, много ошибок;

сделать скриншот — свести пальцы;

умное распознавание лиц: если кто-то чужой смотрит на дисплей (даже если смартфон у вас в руке), уведомления на заблокированном экране ему не покажут;

автопереворот в зависимости от наклона головы. Например, вы листаете ленту вертикально. Легли на диван на бок — лента перевернулась. Но вы хотели вертикально — бесит! Этот датчик отслеживает наклон головы и понимает, когда вам нужно повернуть экран, а когда — не надо.

В качестве альтернативы в дисплее остался встроенный сканер отпечатков пальцев. Можно приложить палец или показать лицо — как удобнее. Вместе с этим Mate 30 Pro унаследовал от P30 Pro динамик, который передает звук через экран.

Дисплей 6,53 дюйма OLED. Благодаря энергоэффективному Kirin 990, теперь работает Always On Display — показывает время, дату, пропущенные сообщения и звонки. Цвет виджета меняется в зависимости от времени суток и цвета неба.

Huawei представила для нового флагмана свой стилус. Он определяет больше 4 тысяч градаций силы и наклона.

Батарея — 4 500 мАч. Беспроводная зарядка, сертифицированная TÜV Rheinland — самая быстрая в мире. Проводная — 40 Вт, как в P30 Pro. Есть обратная беспроводная зарядка.

Камер четыре. Главное нововведение — отдельная камера 40 мегапикселей Cine Camera для съемки видео. Она поддерживает съемку при слабом освещении, максимальное ISO 51200 — как у профессиональных кинокамер.

Вторая — 40-мегапиксельная суперчувствительная камера для съемки фото. Оптическая стабилизация изображения (OIS). Третья — 8 мегапикселей, телефото: трехкратный оптический зум, пятикратный гибридный, цифровой 30-кратный. Есть оптическая стабилизация. Четвертая — сенсор глубины. Измеряет расстояние до объекта, помогает размывать фон.

Huawei Mate 30 Pro в Европе стоит 1 тысячу 99 евро за 8+256 гигабайт оперативной и встроенной памяти.

Премиальная версия флагмана Mate 30 RS создана с Porshe Design. Он отличается крышкой из натуральной кожи черного или красного цвета и памятью 12+512 гигабайт. Цена — 2 тысячи 95 евро.

В младшем флагмане Mate 30 нет сенсорных граней корпуса, новой 3D-камеры для сканирования лица и основные камеры попроще — обычная 40-мегапиксельная, широкоугольная 16 мегапикселей и телефото 8 мегапикселей. Его дисплей плоский, без изгибов по бокам, но в него встроен сканер отпечатков пальцев. Mate 30 на 8+128 гигабайт памяти стоит 799 евро.