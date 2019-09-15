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Техноблог

Снизить вред от смартфона. Ученые предложили несколько способов

Фото Gagadget. «Маленький смартфон может оказать большое влияние на наше здоровье», — предупреждает ученый.

Есть несколько способов снизить риски от использования мобильных устройств, уверена научный сотрудник малазийского университета Perdana University Эрна Фариза Мод Пут. Речь о болях, микротравмах и неприятных ощущениях в разных частях тела, возникающих при использовании смартфона, сообщил портал RG Digital.

Свои рекомендации эксперт опубликовала на сайте образовательного учреждения:

1

1. Найдите смартфон, который подходит вам по размеру.

Вы должны коснуться экрана с разных сторон большим и указательным пальцами. Большой экран — не признак подходящего смартфона.

2

2. Старайтесь переключаться между большими и другими пальцами при наборе текста — это позволит снизить боль.

Если есть возможность — набирайте текст указательными пальцами, положив смартфон на твердую поверхность. Если вы печатаете одной рукой — меняйте руку время от времени, а также старайтесь использовать не кончики больших пальцев, а подушечки. Запястья должны быть выпрямлены.

3

3. Шею и спину при использовании смартфона нужно выпрямить.

Не держите смартфон на коленях или ниже уровня груди — пусть он находится на уровне подбородка или глаз, чтобы шею не приходилось наклонять. Не рекомендуется также слишком крепко сжимать устройство.

4

4. Настройте смартфон так, чтобы самые часто используемые объекты находились в нижней части экрана.

Попробуйте максимально задействовать голосовое управление — при помощи Siri или ассистента Google. При разговоре старайтесь не держать аппарат между ухом и плечом, лучше купите беспроводные наушники с микрофоном.

5

5. Делайте перерывы и потягивайтесь.

Выполняйте упражнения для рук — растяжку для запястья, разминку для пальцев, наклоны головы в стороны.

«Достижения в технологиях имеют свою цену. Маленький смартфон может оказать большое влияние на наше здоровье», — предупреждает ученый.
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