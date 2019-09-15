Снизить вред от смартфона. Ученые предложили несколько способов

Есть несколько способов снизить риски от использования мобильных устройств, уверена научный сотрудник малазийского университета Perdana University Эрна Фариза Мод Пут. Речь о болях, микротравмах и неприятных ощущениях в разных частях тела, возникающих при использовании смартфона, сообщил портал RG Digital.
Свои рекомендации эксперт опубликовала на сайте образовательного учреждения:
1. Найдите смартфон, который подходит вам по размеру.
Вы должны коснуться экрана с разных сторон большим и указательным пальцами. Большой экран — не признак подходящего смартфона.
2. Старайтесь переключаться между большими и другими пальцами при наборе текста — это позволит снизить боль.
Если есть возможность — набирайте текст указательными пальцами, положив смартфон на твердую поверхность. Если вы печатаете одной рукой — меняйте руку время от времени, а также старайтесь использовать не кончики больших пальцев, а подушечки. Запястья должны быть выпрямлены.
3. Шею и спину при использовании смартфона нужно выпрямить.
Не держите смартфон на коленях или ниже уровня груди — пусть он находится на уровне подбородка или глаз, чтобы шею не приходилось наклонять. Не рекомендуется также слишком крепко сжимать устройство.
4. Настройте смартфон так, чтобы самые часто используемые объекты находились в нижней части экрана.
Попробуйте максимально задействовать голосовое управление — при помощи Siri или ассистента Google. При разговоре старайтесь не держать аппарат между ухом и плечом, лучше купите беспроводные наушники с микрофоном.
5. Делайте перерывы и потягивайтесь.
Выполняйте упражнения для рук — растяжку для запястья, разминку для пальцев, наклоны головы в стороны.
«Достижения в технологиях имеют свою цену. Маленький смартфон может оказать большое влияние на наше здоровье», — предупреждает ученый.