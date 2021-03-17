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Техноблог

Какую информацию никогда нельзя хранить в смартфоне. Советы экспертов

Фото из интернета. Смартфоны неплохо защищены, но взломать их все равно могут

Несмотря на то что современные смартфоны неплохо защищены, жертвой взлома может стать любой. Например, пароль для разблокировки можно подсмотреть, а если он простой — угадать, пишет издание RG Digital.

Поэтому в памяти смартфона, включая заметки, SMS, переписку в мессенджерах, текстовые документы, напоминания, календарь и так далее, ни в коем случае нельзя хранить важные данные.

1

Логины и пароли в открытом виде

Для их хранения можно использовать или внутреннюю систему (в Android и iOS они есть и умеют сами заполнять пароли в браузере), или специальное приложение — менеджер паролей. Хранить пароли в заметках — все равно что написать их мелом на стене дома.

2

Фотографии банковских карт

А также их номера, коды CVC/CVV и сроки действия. Двухфакторная авторизация, когда для покупки нужно ввести код из SMS, используется пока не повсеместно. Да и номер карты вместе с фамилией — отличная находка для банковских мошенников.

3

Фотографии ключей и коды от домофона

По утверждению экспертов, умельцы способны сделать ключ по фотоснимку.

4

Рабочие документы

Особенно это касается личных смартфонов. Утечка коммерческой информации может нанести большой вред компании.

5

Фотографии личных документов

Зачастую путешественникам советуют сделать фотографию паспорта, оставив документ в номере гостиницы. Однако если снимок попадет в руки мошенников — для них не составит труда представиться сотрудниками банка и обманом выманить денежную сумму. В путешествиях лучше носить с собой распечатки документов. Пересылать фото каких-либо документов людям, которых вы не знаете, также опасно.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/186727/
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