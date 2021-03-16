Эксперты определили, какие смартфоны подделывают чаще всего

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала новый отчет о выявленных за последний год поддельных телефонах. Большой проблемой стали подделки под именитые модели с заявленной поддержкой 5G, которой на практике у них нет, сообщил портал iXBT.com.

В большинстве эти смартфоны оснащают однокристальными системами MeidiaTek Helio P23, MT6735, MT6737 и другими недорогими SoC. Они отображают только логотип 5G на экране загрузки, но поддержки сетей нового поколения у таких моделей нет.

С марта 2020 года по февраль 2021 года команда AnTuTu выявила поддельные устройства 572 тысячи 303 раза, что составило примерно 4,24 процента от общего числа проверок.

Компанией, чьи смартфоны подделывают чаще всего, является Samsung (на нее пришлось 34 процента подделок). Второе место занимает Apple с результатом 13 процентов.

Третье место занимает компания Huawei, смартфоны которой подделывают в 8 процентах случаев, зафиксированных AnTuTu. Четвертое место с результатом 7 процентов у Xiaomi. Далее идут Honor, Oppo, Gionee, Vivo и Asus.