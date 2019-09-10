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Обновленный флагман P30 Pro представила компания Huawei

Фото @hi-tech. Обновленный P30 Pro

На выставке в Берлине Huawei представила обновленную версию флагмана P30 Pro с новым дизайном и Android 10. Об этом сообщил портал @hi-tech.

После того как градиентный стиль, заданный именно Huawei в модели P20 Pro почти два года назад, стали копировать все — от Xiaomi до Samsung, китайцы решили сменить концепцию. Она дебютировала в P30 Pro: матовое стекло сочетается с глянцем, выглядит необычно и интересно.

Новые цвета называются «лавандовый» и «мистический синий». Остальные детали и дизайнерские решения не изменились.

Внутри P30 Pro остался прежним. У него одна из лучших камер на рынке с пятикратным оптическим и десятикратным гибридным зумом. Есть большой OLED-дисплей со встроенным сканером отпечатков пальцев и топовый процессор Kirin 980.

Представленный на IFA -2019 чип нового поколения Kirin 990 дебютирует уже в смартфоне Mate 30 Pro 19 сентября.

Программная платформа тоже обновилась: в ночной режим P30 Pro добавили поддержку фронтальной камеры, так что в портретных изображениях появятся более четкие черты лица на ночных фотографиях, снизится яркость источника света на заднем плане и улучшится детализация затемненных областей.

Глобальный запуск нового Huawei P30 Pro запланирован на 20 сентября.
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