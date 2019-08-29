Новый смартфон Huawei Nova 5T представили официально

Официально представлен смартфон Huawei Nova 5T, который попадает в средний класс, но имеет флагманские характеристики и отличные камеры. Об этом сообщил портал @hi-tech.

По его данным, смартфон похож на флагманы Huawei Honor 20. У него есть стеклянная задняя крышка с переливающимся рисунком и отверстие под фронтальную камеру в углу. Только сканер отпечатков пальцев разместили не в экране, а на боковой грани, что удешевило смартфон.

Экран гаджета получил не дорогую AMOLED-матрицу, а проверенный IPS-дисплей с Full HD разрешением. Диагональ — 6,26 дюйма .

Отдельный упор в Nova 5T сделали на камеры — их сразу четыре: основная — 48 мегапикселей, широкоугольная — 16 мегапикселей, датчик глубины и камера для макро — по два мегапикселя. Фронтальная камера стандартная — 32 мегапикселя.

Работает Nova 5T на процессоре Kirin 980, который достался от флагмана P30. В дополнение идет 8 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт постоянной, слота для microSD нет.

У гаджета аккумулятор на 3 750 мАч с поддержкой быстрой зарядки, есть разъем USB Type-C, NFC для платежей и разъем 3,5 миллиметра для наушников.

Продажи Nova 5T пока анонсировали в Малайзии и Сингапуре. Цена — около $379.