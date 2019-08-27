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Клад из старинных монет на $6 миллионов нашли в Англии

Фото twitter.com/DailyMailUK. Удачливые кладоискатели

Клад из старинных монет общей стоимостью $6 миллионов нашли в Англии. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Один из крупнейших в истории Великобритании кладов обнаружила пара Адам Стейплс и Лиза Грейс. С помощью металлоискателя они обнаружили 2 тысячи 571 серебряную монету, каждой из которых больше тысячи лет. Эксперты датируют их временами короля Гарольда ІІ и Вильгельма Завоевателя.

Несмотря на возраст, большинство монет в отличном состоянии и могут стоить от 1 тысячи до 5 тысяч фунтов стерлингов каждая.

Фото www.dailymail.co.uk. Найденные старинные монеты

Историки отметили, что в то время это была значительная сумма. Скорее всего, находка принадлежала влиятельному человеку, который специально спрятал их в земле.

Кладоискатели передали монеты Британскому музею.
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