Лучший смартфон в мире назвали европейские эксперты

Флагманский смартфон P30 Pro компании Huawei признали лучшим смартфоном 2019-2020 года по версии организации EISA (European Imaging and Sound Association). В нее входят 50 авторитетных изданий по аудио- и видеотехнике.

Смартфон от Huawei второй год подряд признают лучшим в мире. В 2018-м титул достался модели P20 Pro.

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