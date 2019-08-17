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Техноблог

Лучший смартфон в мире назвали европейские эксперты

Фото twitter.com/mellow20302726. Смартфон Huawei P30 Pro

Флагманский смартфон P30 Pro компании Huawei признали лучшим смартфоном 2019-2020 года по версии организации EISA (European Imaging and Sound Association). В нее входят 50 авторитетных изданий по аудио- и видеотехнике.

Смартфон от Huawei второй год подряд признают лучшим в мире. В 2018-м титул достался модели P20 Pro.

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Самым продвинутым смартфоном на рынке назвали OnePlus 7 Pro, а Xiaomi Redmi Note 7 обошел конкурентов в категории «Лучшая покупка».

В категории наушников-затычек первый приз взяли JBL Reflect Flow, а лучшими наушниками с шумоподавлением эксперты назвали Sony WH-1000XM3.

Самокат Xiaomi Mi Scooter Pro получил первое место в категории «Электрические средства передвижения».
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