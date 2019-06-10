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Техноблог

Смартфоны с лучшей камерой выбрали эксперты

Издание DP Review, которое изучает цифровую фотографию, составило рейтинг лучших мобильных камер для разных задач. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Авторы сравнивали смартфоны, которые можно купить сейчас. В итоге получилось пять номинаций — универсальный смартфон, для съемки видео, лучший зум и портреты, а также лучшая бюджетная камера.

Самым универсальным камерофоном стал Pixel 3 — он одинаково хорошо подходит для съемки пейзажей, архитектуры, людей, предметов и множества других задач. У него стоит всего одна камера на 12,2 мегапикселя. По характеристикам она сравнима с конкурентами, но Pixel выигрывает за счет алгоритмов программной обработки фотографий Google.

Фото на Pixel 3/dpreview.com/Allison Johnson

Лучшим смартфоном для видео стал iPhone XS. Он позволяет записывать ролики в разрешении 4K и частотой 60 кадров в секунду и делает это лучше конкурентов. Есть поддержка записи видео в расширенном динамическом диапазоне HDR.

Самый крутой зум у новенького Huawei P30 Pro — дополнительный объектив позволяет увеличить изображение за счет оптики в пять раз, и к этому есть гибридный 10-кратный зум. Это позволяет рассмотреть объекты, которые человеческий глаз не видит.

Для портретов лучше всего подходит Pixel 3. Несмотря на всего одну камеру, он лучше остальных умеет программно выделить контур человека и размыть фон за ним. У остальных смартфонов бывает две или даже четыре камеры, и они не могут добиться такого результата. Опять все благодаря алгоритмам Google.

Лучшей бюджетной камерой стал Pixel 3a. У него стоит точно такая же камера, как в обычном Pixel 3, поэтому они показывают одинаковый результат. Только Pixel 3a стоит на уровне среднебюджетных смартфонов.
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