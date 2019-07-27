Свой первый 5G-смартфон представила компания Huawei

Первый смартфон для сети 5G представила китайская телекоммуникационная компания Huawei. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Телефон Mate 20x получил первую в КНР лицензию на доступ к сети связи 5G. Его цена — почти $900.

Смартфон, работающий на Balong 5000, первом 7-нм многокодовом 5G-чипсете Huawei с Kirin 980, в настоящее время является единственным в мире двухрежимным мобильным телефоном 5G.

​​Huawei уже начала принимать заказы на устройство. На рынке оно появится 16 августа.

Представители компании заявили, что ее «умные» экраны, оснащенные собственной ОС Hongmeng, скоро появятся на рынке, поскольку Huawei стремится выйти на рынок телевизоров.

«Умные» экраны могут соединять несколько устройств, даже от разных брендов, а также стать центром управления системами «умного» дома», — сказал исполнительный директор потребительского бизнеса Huawei Ю Чэндун.