Бюджетные смартфоны Honor 9X и 9X Pro представили официально

В Китае состоялась презентация новых мобильных устройств Honor на базе флагманского процессора Kirin 810 — Honor 9X и Honor 9X Pro. Они стали преемниками прошлогоднего бюджетного смартфона Honor 8X, сообщил портал @hi-tech.

Телефоны получили идентичный дизайн. Внешне их можно отличить только по камере — Honor 9X получил два объектива, а старшая версия имеет три. Также Honor 9X Pro получил уникальный фиолетовый корпус.

Новинки получили 6,59-дюймовые экраны с соотношением сторон 19,5:9, жидкостное охлаждение процессора.

Варианты оперативной и встроенной памяти — 4/6 ГБ и 64/128 ГБ. У старшей версии есть еще два варианта — 8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ встроенной памяти.

Камеры у Honor 9X состоят из модуля 48 мегапикселей + 2 мегапикселя камера глубины, а фронтальная — 16 мегапикселей + 8 мегапикселей широкоугольная + 2 мегапикселя камера глубины.

Аккумулятор на 4 000 мАч. Цвета — черный, белый, красный, фиолетовый.

Заявленные цены на смартфоны в зависимости от памяти — $203 до $349.

Официальная дата начала продаж Honor 9X в КНР запланирована на 30 июля. Honor 9X Pro попадет в магазины 9 августа.