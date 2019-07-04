00:14
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

В компании Xiaomi пожаловались на завышенные требования пользователей

Накануне китайский производитель Xiaomi представил линейку новых смартфонов CC9 и CC9e, ориентированных на молодых пользователей. Однако уже сегодня поклонники компании нашли изъяны у новых гаджетов. Об этом сообщает информационный портал «Ферра».

Например, многие остались недовольны разрешением HD+ дисплея у новой модели. Топ-менеджер Xiaomi пришел к выводу, что у пользователей слишком завышенные требования, в связи с чем им невозможно угодить.  

Пользователи популярной в Азии социальной сети Weibo поинтересовались у представителей компании-разработчика смартфонов, почему их новое устройство не получило разрешение Full HD+. Ответить на вопросы комментаторов решил один из топ-менеджеров Ван Тен Томасу.

Он заявил, что на протяжении долгих лет Xiaomi была нацелена на содействие популяризации флагманов, однако у потребителей сложились слишком завышенные ожидания и высокие требования к продуктам компании. Также он поблагодарил всех за оказанное внимание, однако решил не извиняться перед расстроенными пользователями. Отметим, что новые смартфоны получили весьма доступный ценник. Базовая версия будет стоить $260, ее упрощенный вариант обойдется в $188.
Ссылка:
просмотров: 108
Версия для печати
Материалы по теме
Будьте осторожны! Samsung Galaxy S10 взорвался на зарядке
Xiaomi представила новый смартфон CC9
Huawei может выпустить смартфон без разъемов и кнопок
Игра для Android тайно воровала пароли пользователей Facebook и Google
В Сети появились изображения будущего смартфона LG Stylo 5
Samsung работает над складным смартфоном: в сети появились фото
IT-разработчики создали приложение для смартфонов, которое стирает людей с фото
Telegram разрешит своим пользователям передавать права на каналы
Xiaomi представила новый загадочный бренд смартфонов для молодежи
Apple отзывает ноутбуки MacBook Pro из-за проблем с батареями
Популярные новости
Huawei может выпустить смартфон без разъемов и&nbsp;кнопок Huawei может выпустить смартфон без разъемов и кнопок
Xiaomi представила новый смартфон CC9 Xiaomi представила новый смартфон CC9
Санкции отменяются. США исключает Huawei из&nbsp;черного списка Санкции отменяются. США исключает Huawei из черного списка
В&nbsp;Сети появились изображения будущего смартфона LG&nbsp;Stylo&nbsp;5 В Сети появились изображения будущего смартфона LG Stylo 5
Бизнес
&laquo;Счастливые часы&raquo; от&nbsp;MegaCom: 1&nbsp;гигабайт всего за&nbsp;1&nbsp;сом «Счастливые часы» от MegaCom: 1 гигабайт всего за 1 сом
LG&nbsp;NeoChef&nbsp;&mdash; ваш личный шеф-повар на&nbsp;кухне! LG NeoChef — ваш личный шеф-повар на кухне!
Теперь купить смартфон в&nbsp;кредит не&nbsp;выходя из&nbsp;дома можно по&nbsp;всему Кыргызстану! Теперь купить смартфон в кредит не выходя из дома можно по всему Кыргызстану!
Краткосрочные депозиты от&nbsp;БТА Банка Краткосрочные депозиты от БТА Банка