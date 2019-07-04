В компании Xiaomi пожаловались на завышенные требования пользователей

Накануне китайский производитель Xiaomi представил линейку новых смартфонов CC9 и CC9e, ориентированных на молодых пользователей. Однако уже сегодня поклонники компании нашли изъяны у новых гаджетов. Об этом сообщает информационный портал «Ферра».

Например, многие остались недовольны разрешением HD+ дисплея у новой модели. Топ-менеджер Xiaomi пришел к выводу, что у пользователей слишком завышенные требования, в связи с чем им невозможно угодить.

Пользователи популярной в Азии социальной сети Weibo поинтересовались у представителей компании-разработчика смартфонов, почему их новое устройство не получило разрешение Full HD+. Ответить на вопросы комментаторов решил один из топ-менеджеров Ван Тен Томасу.

Он заявил, что на протяжении долгих лет Xiaomi была нацелена на содействие популяризации флагманов, однако у потребителей сложились слишком завышенные ожидания и высокие требования к продуктам компании. Также он поблагодарил всех за оказанное внимание, однако решил не извиняться перед расстроенными пользователями. Отметим, что новые смартфоны получили весьма доступный ценник. Базовая версия будет стоить $260, ее упрощенный вариант обойдется в $188.