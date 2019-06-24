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Техноблог

Telegram разрешит своим пользователям передавать права на каналы

Пользователи популярного мессенджера Telegram получат новую функцию. Теперь в приложении можно будет передавать права на созданные ранее каналы или чаты.

Разработчики уточняют, что такая возможность появится только у тех, кто прошел двухэтапную аутентификацию учетной записи. Соответствующие действия нужно будет провести за неделю до планируемой передачи канала, иначе в процедуре будет отказано.

Обновленное приложение также может похвастаться возможностью внесения людей в список контактов без их телефонного номера. Разработки направлены на то, чтобы сделать связь внутри мессенджера доступнее и проще, при этом защитить данные пользователей.

Ранее сообщалось о том, что Telegram запустил предварительное тестирование геочатов. Все желающие теперь смогут создать беседу, привязанную к определенной местности. Для этого необходимо указать ключевую тему чата и максимальное расстояние, на котором могут находиться возможные собеседники друг от друга.
 
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