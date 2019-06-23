Зарядное устройство от Vivo зарядит смартфон за 13 минут

Компания Vivo представила самую быструю технологию зарядки мощностью 120 ватт.

Китайский производитель техники Vivo выпустил одно из самых мощных зарядных устройств для смартфонов в мире. Как заявили разработчики, оно сможет зарядить аккумулятор емкостью 4 тысячи мАч всего за 13 минут. Об этом передает информационное издание «Астера».

Уникальное зарядное устройство называется Super FlashCharge. Оно сделано на основе 120-ваттного блока, что, по словам производителя, позволит зарядить смартфон на 50 процентов всего за пять минут.

Отмечается, что ранее компания Xiaomi выпускала похожее устройство, которое называется Super Charge Turbo. Однако оно имеет 100-ваттный блок, в связи с чем заряжает батарею на 4 тысячи мАч за 17 минут, что на четыре минуты дольше, чем зарядка от Vivo.

Однако пока не сообщается, когда зарядное устройство Super FlashCharge от Vivo будет предлагаться в качестве коммерческого продукта. Кроме того, неизвестно, какие смартфоны будут поддерживать эту зарядку.

