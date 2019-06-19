Биткоин резко подорожал и приближается к отметке в $10 тысяч

Биткоин за последние полгода вырос в цене в 2,5 раза. Подорожание ускорилось после новости о грядущем запуске криптовалюты Facebook. Котировки самой соцсети тоже выросли. Аналитики отмечают, что выход крупных игроков на рынок цифровых денег может как помочь, так и навредить криптовалютам. Об этом пишет русская служба BBC.

По данным агентства, Facebook официально объявил о планах создать в 2020 году собственную криптовалюту под названием Libra. Она будет обеспечена реальными валютами: долларом, евро и другими. В результате Libra будет меньше подвержена волатильности, отмечают аналитики.

«Чтобы использовать криптовалюту Facebook, нужно будет загрузить цифровой кошелек Calibra. Пока неизвестно, в каких странах Libra запустят в первую очередь. Соцсеть утверждает, что почти все, у кого есть смартфон, смогут загрузить приложение. Facebook оценивает потенциальную клиентскую базу Libra в 1,7 млрд человек по всему миру, которые не имеют доступа к банковским счетам», — сообщает издание.

Обслуживать криптовалюту будет специально созданная структура Libra Association, в которую вошли платежные системы Visa и Mastercard, а также PayPal, Ebay, Spotify, Uber, Lyft.

На фоне новостей о запуске Libra акции Facebook выросли на 4,24 процента.