WhatsApp пригрозил судами тем, кто рассылает спам в мессенджере

Руководство мессенджера WhatsApp, принадлежащего компании Facebook, будет подавать судебные иски к компаниям, неправомерно использующим платформу в своих интересах и в обход норм безопасности мессенджера. Об этом сообщил ТАСС.

Согласно опубликованным данным, «с 7 декабря 2019 года WhatsApp будет принимать законные меры к тем, кто, по мнению компании, непосредственно осуществляет или способствует неправомерному использованию мессенджера». К таким действиям, согласно заявлению компании, относятся «автоматическая или массовая рассылка сообщений, а также использование WhatsApp не в личных целях».

В WhatsApp подчеркнули, что поводом для судебного иска может стать не только выявление неправомерных действий специалистами компании, но и сторонняя информация. К ней руководство мессенджера относит заявления тех или иных компаний о том, что они имеют доступ к использованию WhatsApp, нарушающему правила его эксплуатации.