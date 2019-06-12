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Техноблог

WhatsApp пригрозил судами тем, кто рассылает спам в мессенджере

Фото © Guillaume Payen/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Руководство мессенджера WhatsApp, принадлежащего компании Facebook, будет подавать судебные иски к компаниям, неправомерно использующим платформу в своих интересах и в обход норм безопасности мессенджера. Об этом сообщил ТАСС.

Согласно опубликованным данным, «с 7 декабря 2019 года WhatsApp будет принимать законные меры к тем, кто, по мнению компании, непосредственно осуществляет или способствует неправомерному использованию мессенджера». К таким действиям, согласно заявлению компании, относятся «автоматическая или массовая рассылка сообщений, а также использование WhatsApp не в личных целях».

В WhatsApp подчеркнули, что поводом для судебного иска может стать не только выявление неправомерных действий специалистами компании, но и сторонняя информация. К ней руководство мессенджера относит заявления тех или иных компаний о том, что они имеют доступ к использованию WhatsApp, нарушающему правила его эксплуатации.
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