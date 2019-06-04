Apple представила самый мощный настольный компьютер Mac Pro

Компания Apple представила новую версию самого мощного настольного компьютера Mac Pro и монитор к нему. Об этом сообщил портал @hi-tech.
Компьютер предназначен для профессиональной работы — в нем процессоры Intel Xeon вплоть до самого мощного с 28 ядрами. В него можно установить до 1,5 терабайта оперативной памяти.
Специально для Mac Pro разработали корпус со сложной системой вентиляции, поэтому он похож на терку. Еще его можно установить на колесики и легко перевозить.
Экран защищен специальным антибликовым покрытием, которое убирает отражения и другие отвлекающие искажения. К одному новому Mac Pro можно подключить одновременно шесть таких дисплеев.
У монитора есть подвижная ножка — можно регулировать высоту и наклон экрана. Еще его можно повернуть в портретный режим.