Apple представила самый мощный настольный компьютер Mac Pro

Компания Apple представила новую версию самого мощного настольного компьютера Mac Pro и монитор к нему. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Компьютер предназначен для профессиональной работы — в нем процессоры Intel Xeon вплоть до самого мощного с 28 ядрами. В него можно установить до 1,5 терабайта оперативной памяти.

Специально для Mac Pro разработали корпус со сложной системой вентиляции, поэтому он похож на терку. Еще его можно установить на колесики и легко перевозить.

Новый монитор Pro Display XDR от Apple получил 32-дюймовый дисплей с разрешением 6K — 6016×3384 пикселей. Он поддерживает расширенный динамический диапазон с 10-битным цветом HDR.

Экран защищен специальным антибликовым покрытием, которое убирает отражения и другие отвлекающие искажения. К одному новому Mac Pro можно подключить одновременно шесть таких дисплеев.

У монитора есть подвижная ножка — можно регулировать высоту и наклон экрана. Еще его можно повернуть в портретный режим.

В продаже компьютер и монитор появятся осенью. Минимальная стоимость Mac Pro составляет $5 тысяч 999. За монитор придется доплатить еще $4 тысячи 999.