Мобильное приложение «Безопасные роды» разработали для акушеров Кыргызстана

В Кыргызстане разработали первое мобильное приложение «Безопасные роды» (Safe delivery). Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, приложение разработали для предоставления жизненно важной информации и рекомендаций с помощью простых в понимании анимированных обучающих видеороликов, карт действий и списков лекарств.

Посредством мобильного телефона или планшета квалифицированные акушеры получат прямой и мгновенный доступ к научно обоснованным и современным клиническим руководствам по базовой неотложной акушерской и неонатальной помощи.

Приложение может служить в качестве учебного пособия для подготовки студентов медицинских образовательных учреждений.

«Приложение «Безопасные роды» позволяет квалифицированным акушерам обеспечить более безопасные роды для матерей и новорожденных», — отметили в ведомстве.