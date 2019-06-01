11:43
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Мобильное приложение «Безопасные роды» разработали для акушеров Кыргызстана

В Кыргызстане разработали первое мобильное приложение «Безопасные роды» (Safe delivery). Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, приложение разработали для предоставления жизненно важной информации и рекомендаций с помощью простых в понимании анимированных обучающих видеороликов, карт действий и списков лекарств.

Посредством мобильного телефона или планшета квалифицированные акушеры получат прямой и мгновенный доступ к научно обоснованным и современным клиническим руководствам по базовой неотложной акушерской и неонатальной помощи.

Приложение может служить в качестве учебного пособия для подготовки студентов медицинских образовательных учреждений.

«Приложение «Безопасные роды» позволяет квалифицированным акушерам обеспечить более безопасные роды для матерей и новорожденных», — отметили в ведомстве.
Ссылка:
просмотров: 383
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане разработали мобильное приложение для вызова экстренных служб
В честь авиакомпании. Родившегося на борту самолета мальчика назвали Уралбеком
В Кыргызстане все чаще женщин в роддом сопровождают родственники
14-летняя ученица 8 класса родила. Задержан 23-летний подозреваемый в совращении
Кыргызские студенты создали мобильное приложение об образовании
В Аламудунском районе женщина завернула ребенка в пакет и спрятала под диван
В Чуйском областном роддоме женщина после операции впала в кому и умерла
В Минздраве считают, что говорить о похищении одного из близнецов рано
На борту рейса Turkish Airlines на высоте 13 километров родилась девочка
Популярные новости
ASUS представила ноутбуки с&nbsp;двумя экранами ASUS представила ноутбуки с двумя экранами
На&nbsp;YouTube рекорд&nbsp;&mdash; появился первый канал со&nbsp;100 миллионами подписчиков На YouTube рекорд — появился первый канал со 100 миллионами подписчиков
ASUS запустила линейку &laquo;жемчужных&raquo; ноутбуков ASUS запустила линейку «жемчужных» ноутбуков
Первый компьютер Apple I&nbsp;продали за&nbsp;32,8 миллиона сомов Первый компьютер Apple I продали за 32,8 миллиона сомов
Бизнес
В&nbsp;MegaPay доступна новая опция обналичивания денежных средств В MegaPay доступна новая опция обналичивания денежных средств
ОАО &laquo;Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; поздравило детей с&nbsp;праздником ОАО «Международный аэропорт «Манас» поздравило детей с праздником
Открытое обращение коллектива ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; к&nbsp;депутатам и&nbsp;общественности Открытое обращение коллектива ОАО «Кыргызтелеком» к депутатам и общественности
Назначен председатель правления ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; Назначен председатель правления ОАО «Кыргызтелеком»