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Техноблог

Американская почта привлекает на службу роботов

Ford объединил усилия с компанией Agility Robotics, чтобы облегчить жизнь почте США. Они создали робота, который выполняет заключительный шаг в доставке посылок — от машины до двери, пишет издание «За рулем».

Компании обещают, что со временем и сами машины будут полностью автономными, а пока — за рулем человек, а на пути к дому — робот.

Компания Agility Robotics разработала гуманоидоподобное решение под названием Digit — двуногого робота из легкого материала, который способен переносить до 18 килограммов. Он может подниматься и спускаться по лестнице, ходить по неровной местности, уступать дорогу людям и обходить препятствия.

Уникальный дизайн Digit позволяет ему складываться для удобного хранения в задней части автомобиля. Кроме того, робот подключен к компьютерному мозгу автомобиля и может узнавать нужную ему информацию прямо в машине.

Для навигации Digit использует LiDAR и несколько стереокамер, однако, если вдруг сталкивается с неожиданным препятствием, он отправляет изображение в транспортное средство, а водитель решает, как тому следует поступить.

Проект пока сырой. Пройдет еще много времени, прежде чем такие роботы будут бегать по улицам, не вызывая удивления прохожих.
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