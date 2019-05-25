Все iPhone и некоторые смартфоны на Android оказались уязвимы для слежки

Группа исследователей из Компьютерной лаборатории Кембриджского университета рассказала о новой уязвимости смартфонов, которая позволяла и позволяет следить за пользователями в интернете. Об этом сообщил портал 3DNews.

Обнаруженная уязвимость не отключается без прямого вмешательства компаний Apple и Google и была обнаружена во всех моделях iPhone и в нескольких моделях смартфонов под управлением Android. Например, в моделях Google Pixel 2 и 3.

Уязвимость названа SensorID. Компания Apple устранила выявленную опасность. Google пока не отреагировал на угрозу.

SensorID ― уникальный идентификатор по датчикам. Своего рода цифровая подпись устройства, которая соответствует определенному смартфону и почти всегда принадлежит конкретному человеку.

Стараниями исследователей по безопасности такой подписью стал набор данных о калибровке датчиков магнитометра, акселерометра и гироскопа.

Сайты свободно считывают такие данные, чтобы подстроиться под смартфон. Это происходит почти мгновенно. Затем идентификатор можно использовать для отслеживания пользователя на других сайтах и использовать для таргетированной рекламы. Также путем нехитрых действий такой идентификатор можно привязать к личности со всеми вытекающими последствиями.