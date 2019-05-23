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Техноблог

Появился золотой Samsung Galaxy Fold в стиле «Игры престолов»

Российский бренд Caviar разработал подарочную версию смартфона Samsung Galaxy Fold, оформленную в виде еще не вышедшей книги автора «Игры престолов» Джорджа Мартина «Ветра зимы». Об этом сообщил портал @hi-tech.

В качестве материалов для оформления устройства использовались золото и черный оникс. С внешней стороны Galaxy Fold украсили гравировкой и гербами известных домов Вестероса. Для «книжности» гаджет получил специальную застежку, которая закрепляет его стороны в сложенном виде.

Цена лимитированной серии Galaxy Fold — около 500 тысяч сомов. Всего выпустят семь устройств по числу королевств Вестероса.

Все модели доступны для предзаказа, но продажи начнут только с официальным стартом Galaxy Fold. В настоящее время дата выхода смартфона не определена. Известно, что смартфон должен поступить в продажу во второй половине 2019 года. 
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