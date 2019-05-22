Apple выпустила MacBook Pro с обновленной клавиатурой

Компания Apple обновила линейку MacBook Pro и представила улучшенную клавиатуру-«бабочку» с новыми материалами. Она не должна ломаться и залипать, сообщил портал @hi-tech.

Apple не раскрывает детали, но утверждает, что в обновленном MacBook Pro с тачбаром используется новый материал в механизме клавиш. Он должен предотвратить двойные нажатия и пропуски символов, которые случаются на современных ноутбуках компании.

Вместе с новой клавиатурой фирма объявила об ускорении процесса замены клавиатуры в ноутбуках. Пользователи MacBook Pro с тачбаром и MacBook Air 2018 года, у которых есть проблемы с клавишами, могут бесплатно заменить клавиатуру новой в сервисном центре.

Пользователи ноутбуков Apple жалуются на проблемы с клавиатурой с 2015-го, когда представили 12-дюймовый MacBook с первым поколением механизма клавиш «бабочка».

С того момента компания обновила механизм до третьего поколения — в новых MacBook Pro и Air установлена специальная прокладка для защиты от залипания клавиш. Однако и это не помогло всем, негативные отзывы о работе клавиатуры продолжают поступать.

Сами MacBook Pro не изменились внешне, только внутри: помимо клавиатуры, ноутбуки обновили до процессоров Intel восьмого и девятого поколений. Для 13-дюймовой модели с тачбаром появился процессор Core i5 с четырьмя ядрами, а для 15-дюймового добавили модификацию с восьмиядерным Core-i9.

Новые MacBook Pro доступны на сайте Apple. Цена 13-дюймовой модели начинается от 160 тысяч сомов, 15-дюймовой — от 210 тысяч сомов.