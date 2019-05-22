22:50
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Apple выпустила MacBook Pro с обновленной клавиатурой

Фото Apple. MacBook Pro 13 и 15 с тачбаром

Компания Apple обновила линейку MacBook Pro и представила улучшенную клавиатуру-«бабочку» с новыми материалами. Она не должна ломаться и залипать, сообщил портал @hi-tech.

Apple не раскрывает детали, но утверждает, что в обновленном MacBook Pro с тачбаром используется новый материал в механизме клавиш. Он должен предотвратить двойные нажатия и пропуски символов, которые случаются на современных ноутбуках компании.

Вместе с новой клавиатурой фирма объявила об ускорении процесса замены клавиатуры в ноутбуках. Пользователи MacBook Pro с тачбаром и MacBook Air 2018 года, у которых есть проблемы с клавишами, могут бесплатно заменить клавиатуру новой в сервисном центре.

Пользователи ноутбуков Apple жалуются на проблемы с клавиатурой с 2015-го, когда представили 12-дюймовый MacBook с первым поколением механизма клавиш «бабочка».

С того момента компания обновила механизм до третьего поколения — в новых MacBook Pro и Air установлена специальная прокладка для защиты от залипания клавиш. Однако и это не помогло всем, негативные отзывы о работе клавиатуры продолжают поступать.

Сами MacBook Pro не изменились внешне, только внутри: помимо клавиатуры, ноутбуки обновили до процессоров Intel восьмого и девятого поколений. Для 13-дюймовой модели с тачбаром появился процессор Core i5 с четырьмя ядрами, а для 15-дюймового добавили модификацию с восьмиядерным Core-i9.

Новые MacBook Pro доступны на сайте Apple. Цена 13-дюймовой модели начинается от 160 тысяч сомов, 15-дюймовой — от 210 тысяч сомов.
Ссылка:
просмотров: 271
Версия для печати
Материалы по теме
Американец обманул Apple на $1 миллион, и теперь ему грозит 40 лет тюрьмы
Lenovo показала ноутбук со сгибающимся экраном
Дешевый iPhone XR 2019 года показали на видео. Выглядит необычно
Apple прекратила выпуск самых дешевых iPhone
Apple засудят на $1 миллиард за ошибку распознавания лица
Куда попадают iPhone после «смерти» и что с ним происходит дальше
Acer представила самый необычный игровой ноутбук Helios 700
Почти на $1 миллион обманули Apple китайские студенты
Первые полностью беспроводные наушники Beats представила компания Apple
В США вновь хотят запретить продажу iPhone
Популярные новости
Десять самых смертоносных автомобилей в&nbsp;мире Десять самых смертоносных автомобилей в мире
Летающее такси Lilium Jet совершило первый полет Летающее такси Lilium Jet совершило первый полет
Боевой вертолет будущего показала корпорация Boeing Боевой вертолет будущего показала корпорация Boeing
Пьяный водитель уснул за&nbsp;рулем, автопилот Tesla не&nbsp;допустил аварии Пьяный водитель уснул за рулем, автопилот Tesla не допустил аварии
Бизнес
Можно&nbsp;ли доверять кыргызской статистике, или Зачем статистике инвестиции? Можно ли доверять кыргызской статистике, или Зачем статистике инвестиции?
&laquo;Оптима Банк&raquo; подписал с&nbsp;ЕБРР соглашение по&nbsp;развитию малого и&nbsp;среднего бизнеса «Оптима Банк» подписал с ЕБРР соглашение по развитию малого и среднего бизнеса
Подберите идеальный подарок своим близким в&nbsp;MegaStore Подберите идеальный подарок своим близким в MegaStore
IDM Media комментирует ситуацию касательно участия в&nbsp;тендере IDM Media комментирует ситуацию касательно участия в тендере