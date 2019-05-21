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Техноблог

Совершенно новая версия легендарных Tamagochi поступила в продажу

Фото Engadget. Реанимированный тамагочи

Компания Bandi, выпустившая легендарных тамагочи, решила напомнить о себе новой их версией Tamagochi On. В отличие от «предков», новинка имеет цветной дисплей диагональю 2,25 дюйма и модуль Bluetooth LE для подключения к смартфону, сообщил портал RG Digital.

Чтобы общаться с питомцем через телефон, надо установить специальное приложение (правда, оно пока в разработке). Но и без программы два устройства могут «общаться» между собой — для этого они получили инфракрасные датчики и специальный канал связи Playdate.

После синхронизации «друзья» смогут вместе играть и даже фотографироваться. Кроме того, знакомство может закончиться «романом» с соответствующими последствиями.

Фото Engadget. Реанимированный тамагочи

Tamagochi On продают на Amazon по $60. Его не нужно заряжать, но батарейки менять придется — и часто: двух элементов ААА хватит на пять дней игры.
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