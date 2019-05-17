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Техноблог

В WhatsApp обнаружили новую опасность для пользователей

Фото Depositphotos

Антивирусная компания ESET сообщила о фишинговой атаке в мессенджере WhatsApp. Доверчивых пользователей пытаются привлечь бесплатной премиум-подпиской на стриминговый сервис Spotify, сообщил портал @hi-tech.

Потенциальная жертва получает сообщение в WhatsApp с предложением стать премиум-подписчиком Spotify на год. Перейдя по ссылке, человек попадает на фишинговый сайт со специальной анкетой. Адрес страниц и ее оформление схожи с официальным сайтом Spotify.

При прохождении опроса перед пользователем всплывают окна с предупреждением о заражении системы. Для блокировки угрозы надо нажать на кнопку «Принять», перейти в Google Play и установить приложение, которое представляет собой простую программу для показа рекламы.

Фото ESET. Анкета, которую требуется заполнить для получения премиум-аккаунта

После заполнения анкеты пользователя просят дополнительно отправить ссылку на «акцию» 30 людям из его списка контактов для активации премиум-аккаунта.

В ESET отметили, что проблема пока затронула преимущественно жителей Латинской Америки.
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