В WhatsApp обнаружили новую опасность для пользователей

Антивирусная компания ESET сообщила о фишинговой атаке в мессенджере WhatsApp. Доверчивых пользователей пытаются привлечь бесплатной премиум-подпиской на стриминговый сервис Spotify, сообщил портал @hi-tech.

Потенциальная жертва получает сообщение в WhatsApp с предложением стать премиум-подписчиком Spotify на год. Перейдя по ссылке, человек попадает на фишинговый сайт со специальной анкетой. Адрес страниц и ее оформление схожи с официальным сайтом Spotify.

При прохождении опроса перед пользователем всплывают окна с предупреждением о заражении системы. Для блокировки угрозы надо нажать на кнопку «Принять», перейти в Google Play и установить приложение, которое представляет собой простую программу для показа рекламы.

Фото ESET. Анкета, которую требуется заполнить для получения премиум-аккаунта

После заполнения анкеты пользователя просят дополнительно отправить ссылку на «акцию» 30 людям из его списка контактов для активации премиум-аккаунта.

В ESET отметили, что проблема пока затронула преимущественно жителей Латинской Америки.