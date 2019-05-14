Первый «умный» пешеходный переход появился в Казахстане

Первый в Казахстане пешеходный переход с автоматической подсветкой появился на одной из улиц города Сарыагаша. Об этом сообщил портал Nur.kz.

Необычную зебру разработали именно в Сарыагаше. Пешеходный переход подсвечивается с помощью специальных датчиков. Цифровая система срабатывает автоматически.

Такие новшества обезопасят переход проезжей части улицы ночью, так как благодаря подсветке водителям хорошо видны люди, переходящие улицу.

Подобные переходы планируют установить и на других улицах города.