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Техноблог

Первый «умный» пешеходный переход появился в Казахстане

Первый в Казахстане пешеходный переход с автоматической подсветкой появился на одной из улиц города Сарыагаша. Об этом сообщил портал Nur.kz.

Необычную зебру разработали именно в Сарыагаше. Пешеходный переход подсвечивается с помощью специальных датчиков. Цифровая система срабатывает автоматически.

Такие новшества обезопасят переход проезжей части улицы ночью, так как благодаря подсветке водителям хорошо видны люди, переходящие улицу.

Подобные переходы планируют установить и на других улицах города.
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