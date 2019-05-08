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Техноблог

Дротики с GPS — новые технологии дорожной полиции США

Фото из интернета. Выстрел по машине нарушителя

Полиция Денвера (США) хочет свести к нулю связанные с погонями риски и тестирует новую систему отслеживания нарушителей — стрельбу GPS-маячками. Об этом сообщило издание «За рулем».

Технологию разработала компания Star Chase. Во время пилотной программы некоторые патрульные машины Денвера оснастили устройством, выстреливающим с помощью сжатого воздуха клейкой биркой в автомобиль подозреваемого. После того как маячок, подобно дротику, прикрепляется к задней части автомобиля нарушителя, полиция может отслеживать его с помощью GPS и останавливать или перехватывать в безлюдном месте.

Фото из интернета. Полицейская машина с механизмом для стрельбы дротиками

В дротиках использованы клейкие материалы и запатентованная технология, которая не позволяет нарушителям правопорядка легко удалять устройства.

Стоимость устройства для оснащения одного полицейского автомобиля сейчас составляет примерно $5 тысяч. Сюда включена и программа по обучению офицеров полиции стрельбе дротиками. Как только систему обкатают и поставят на поток, ее стоимость может снизиться до $1 тысячи.

Фото из интернета. Момент выстрела дротиками

Полицейские Денвера тестировали дротики в течение последних девяти месяцев, и в 85 процентах случаев это оказалось успешным. Небольшой процент неудач связан с тем, что стражи правопорядка до конца не овладели искусством метания GPS-снарядов.
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