Apple засудят на $1 миллиард за ошибку распознавания лица

Против Apple иск на $1 миллиард из-за ошибочного ареста подал 18-летний молодой человек из Нью-Йорка. Он связал его с системой распознавания лиц компании, пишет @hi-tech.

Сотрудники полиции Нью-Йорка арестовали Усмана Баха после ложного обвинения в серии краж из Apple Store в Бостоне, Нью-Джерси, Делавэре и на Манхэттене. Похоже, настоящий преступник использовал украденное у Баха удостоверение личности, в котором указаны его имя, адрес и другая личная информация. При этом Apple якобы «узнала» Баха с помощью системы распознавания лиц в магазинах.

В отличие от системы Face ID в магазинах Apple применяют обычные камеры, которые могут ошибаться.

Полиция, изучив записи системы камер Apple после ареста, выяснила, что настоящий Бах совсем не похож на вора. Кроме того, парень присутствовал на выпускном вечере во время кражи в Бостоне на $1 200. Это также будет одним из аргументов в суде против Apple.

В иске утверждается: «Использование Apple программного обеспечения для распознавания лиц в своих магазинах для отслеживания посетителей, подозреваемых в краже, вызывает у покупателей глубокие опасения. Особенно если принять во внимание, что большинство из них не в курсе того, что их лица тайно анализируются».