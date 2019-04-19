Редкий зеленый метеор пролетел в небе над восточным побережьем США

Огненный шар зеленого цвета пролетел в ночном небе над восточным побережьем США. Метеор был виден только в течение нескольких секунд, поэтому заснять его удалось единицам, сообщил портал @hi-tech.

Всего о зеленом метеоре зафиксировали более 400 сообщений, но заснять космическое тело на видео удалось только восьми счастливчикам.

В научных кругах его назвали «событием 1775-2019». Большинство метеоритов, которые обычно пролетают над Землей, — красного, оранжевого или ярко-желтого цвета с небольшими вариациями.

Зеленые метеориты встречаются куда реже: последний зафиксировали в 2017 году. Необычный цвет вызван специфическим химическим составом метеора. Обычно зеленый или синий оттенок указывает на большое количество магния в составе небесного тела.