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Техноблог

Boston Dynamics заставила роботов таскать грузовик

Фото Boston Dynamics. Роботы тянут грузовик

Компания Boston Dynamics связала 10 роботов в одну цепь и заставила их тянуть за собой большую машину. Об этом сообщил портал @hi-tech.

В цепочке используют роботов модели SpotMini, каждый может поднимать груз весом до 14 килограммов, а тянуть — еще больше.

На видео роботы двигаются синхронно, а во главе отряда идут два главных с радарами на механической голове. Судя по всему, они отвечают за направление всего строя.

Что Boston Dynamics хотела показать роликом — непонятно. Это может быть демонстрацией силы или координированной работы роботов. Компания регулярно публикует видео с различными тестами новых моделей, чаще всего это выглядит как издевательство над бедными роботами, отметило издание.
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