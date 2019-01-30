В WhatsApp нашли уязвимость, которая позволяет читать удаленные сообщения

В популярном мессенджере WhatsApp есть функция удаления сообщений, отправленных по ошибке. Но теперь появился способ «вернуть» их назад, сообщил портал @hi-tech.

Обнаруженная уязвимость связана с функцией резервного копирования WhatsApp, которая автоматически срабатывает в два часа ночи.

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Доступны и другие варианты дублирования, но по умолчанию резервное копирование происходит ночью. Чтобы прочесть удаленные сообщения, достаточно удалить WhatsApp и установить его снова.

В результате этого архив чата восстановят из резервной копии, и удаленные сообщения появятся вновь. Похоже, в этом случае приложение неверно распознает архив удалений, возвращая их в чат.

Скорее всего, WhatsApp в ближайшее время выпустит исправление для уязвимости, однако пока проблема не решена. Поэтому риск того, что ваши удаленные сообщения могут быть прочитаны, остается.