02:57
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

WhatsApp ограничил пересылку сообщений одним пользователем

Разработчики WhatsApp реализовали новые жесткие ограничения, которые касаются рассылки сообщений. Теперь отправить послание можно только пяти пользователям (или группам), сообщило Reuters со ссылкой на заявление вице-президента компании Виктории Гранд.

Нововведение касается пользователей мессенджера во всем мире и направлено на борьбу с распространением фальшивых новостей и слухов.

WhatsApp ввел лимит — сообщение можно отправить одновременно лишь пяти контактам.

До недавнего времени число контактов или групп, которым можно одновременно отправить сообщение, составляло 20, а до этого в массовую рассылку можно было включать до 250 абонентов.

Недавно мессенджер WhatsApp обогнал Facebook по количеству активных пользователей. По данным исследовательской компании App Annie, в начале 2018 года мессенджер использовали 1,5 миллиарда активных пользователей в месяц.

Многие эксперты видят причину популярности как раз в минимальном количестве лишней информации.

«В мессенджерах много спама. Особенно этим грешит Viber, который постоянно мучает пользователей рекламой. Решение WhatsApp ограничить рассылку сообщений не помешает обычным пользователям, зато заметно остудит пыл спамеров», — заявил изданию RG Digital генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Ссылка:
просмотров: 3696
Версия для печати
Материалы по теме
В WhatsApp нашли уязвимость, которая позволяет читать удаленные сообщения
Марк Цукерберг объединит Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp
WhatsApp прекращает работать на миллионах смартфонов
WhatsApp получил новый режим групповых звонков
Доступа к одной из новых функций WhatsApp лишили владельцев iPhone
WhatsApp получит долгожданную версию для планшетов
WhatsApp упростит жизнь пользователям, изменив работу с аудиосообщениями
Обновление WhatsApp. Обмен личными данными упростят
В WhatsApp придумали, где разместят рекламу в мессенджере
В WhatsApp появятся собственные уникальные стикеры
Популярные новости
Меняйте пароли. В&nbsp;интернет выложили огромную базу краденых данных Меняйте пароли. В интернет выложили огромную базу краденых данных
Опубликовано официальное видео складного смартфона Samsung Galaxy&nbsp;F Опубликовано официальное видео складного смартфона Samsung Galaxy F
Nokia готовит к&nbsp;выпуску новый кнопочный телефон Nokia готовит к выпуску новый кнопочный телефон
Компания Puma представила кроссовки с&nbsp;автоматической шнуровкой Компания Puma представила кроссовки с автоматической шнуровкой
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; оказал помощь детской больнице в&nbsp;городе&nbsp;Ош «Газпром Кыргызстан» оказал помощь детской больнице в городе Ош
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: новый офис Кара-Суйской газовой эксплуатационной службы «Газпром Кыргызстан»: новый офис Кара-Суйской газовой эксплуатационной службы
ОсОО &laquo;Мобильник&raquo;: Все платежи клиентов будут гарантированно проведены ОсОО «Мобильник»: Все платежи клиентов будут гарантированно проведены
MegaCom увеличил 4G-покрытие в&nbsp;Чуйской области MegaCom увеличил 4G-покрытие в Чуйской области