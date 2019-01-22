WhatsApp ограничил пересылку сообщений одним пользователем

Разработчики WhatsApp реализовали новые жесткие ограничения, которые касаются рассылки сообщений. Теперь отправить послание можно только пяти пользователям (или группам), сообщило Reuters со ссылкой на заявление вице-президента компании Виктории Гранд.

Нововведение касается пользователей мессенджера во всем мире и направлено на борьбу с распространением фальшивых новостей и слухов.

WhatsApp ввел лимит — сообщение можно отправить одновременно лишь пяти контактам.

До недавнего времени число контактов или групп, которым можно одновременно отправить сообщение, составляло 20, а до этого в массовую рассылку можно было включать до 250 абонентов.

Недавно мессенджер WhatsApp обогнал Facebook по количеству активных пользователей. По данным исследовательской компании App Annie, в начале 2018 года мессенджер использовали 1,5 миллиарда активных пользователей в месяц.

Многие эксперты видят причину популярности как раз в минимальном количестве лишней информации.

«В мессенджерах много спама. Особенно этим грешит Viber, который постоянно мучает пользователей рекламой. Решение WhatsApp ограничить рассылку сообщений не помешает обычным пользователям, зато заметно остудит пыл спамеров», — заявил изданию RG Digital генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.