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Техноблог

Приложение для изучения кыргызского. Минимум слов и странный интерфейс

Национальная комиссия по государственному языку разработала мобильное приложение по обучению кыргызскому языку маленьких детей «Бал тил». По ее данным, оно состоит из рисунков, анимации, аудио и логистических игр. В Нацкомиссии уверены, что это позволит с малых лет изучать кыргызский язык.

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Корреспондент 24.kg решила узнать, насколько реально презентованный продукт поможет в изучении языка. Стоит отметить, что приложение состоит из двух частей: «Бал тил — 1» — для детей трех-пяти лет и «Бал тил — 2» — для детей начальных классов. Последний мы и протестировали.

Приложение включает пять разделов: «Тор сөз» («Словарная сетка»), «Сөз сандык» («Сундук слов»), «Мекеним» («Родина»), «Жаныбарлар» («Животные») и «Өсүмдүктөр» («Растения»).

В первых двух из букв надо составить слова. Сообразить сразу, что требуется и как соединять буквы, не удалось. Как и то, почему это поможет в изучении языка, ведь перевода нет. Возможно, ребенок должен просто запомнить их написание или пользоваться словарем.

Разделы «Животные» и «Растения» представлены десятком изображений с названиями на государственном языке. О представителях флоры есть еще краткое описание. Тоже на кыргызском.

Более-менее интересно и понятно изложена информация о Родине. На карте Кыргызстана каждая область обозначена достопримечательностью. Нажимаешь на нее, и выходит краткая информация: перечислены районы, входящие в область, и указано название достопримечательности.

Вывод неутешительный — выучить язык при помощи такого мобильного приложения невозможно. Только пару десятков слов. Забава для ребенка на 10-15 минут.
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