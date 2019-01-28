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Техноблог

В Китае работает ресторан, где посетителей обслуживают только роботы

Фото Медиакорпорации Китая

В Пекине работает первый «умный» ресторан «Хайдилао». В его зале нет официантов, вместо них для заказа и доставки блюд используют роботов, пишет портал RG Digital.

На кухне работает система управления, основанная на технологии big data. Владельцам проект обошелся в 150 миллионов юаней, но потраченные деньги себя уже оправдали.

В «умном» ресторане всегда многолюдно. А что делать, если вы пришли, а мест нет? Не беда: очередь комфортно располагается в зоне ожидания, похожей на кинотеатр. Можно скоротать время за электронными играми на большом экране и перекусить бесплатными снеками.

Фото Медиакорпорации Китая

На входе в зал вас встретит робот. Он быстро и точно примет заказ, а потом доставит заказанные блюда и вернется в кухонный блок.

Кроме необходимых для работы навыков, он может и пошутить. Если кто-то стоит у него на пути, робот непременно скажет: «Отойдите, а то я рассержусь!»

Фото Медиакорпорации Китая

Панорамный экран — еще одна «фишка» ресторана. На экране одна за другой сменяются картины: вишневые сады в цвету, вангоговское звездное небо, снежные горы и бескрайняя степь, горизонты космоса, первозданный лес и голубой небосвод...

Хотя самовар хого и набор продуктов для него здесь точно такой же, как и в других ресторанах «Хайдилао», но официанты-роботы и футуристический дизайн заведения превращают обычную трапезу в увлекательное приключение.

Фото Медиакорпорации Китая

«Хайдилао» — всемирная сеть ресторанов китайской кухни, где еда готовится в китайских самоварах хого — так называют способ приготовления блюд в специальном котле прямо на столе, за которым сидят гости. В Китае сеть ресторанов охватила 72 города, это более 300 филиалов. Рестораны марки есть в США, Сингапуре, Японии, Южной Корее.
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