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Техноблог

Смартфон с 3D-камерой готовит к выпуску Huawei

Фото @hi-tech. Смартфон Honor View 10

Китайская компания Huawei готовит смартфон с новой функцией «3D-камера». Скорее всего, это модель Honor View 20, которую должны представить до конца 2018 года, сообщило агентство Bloomberg.

Как отмечается, смартфон имеет кодовое название Princeton. В нем используют модули камер от Sony, которые умеют определять расстояние до объектов, отражая свет от поверхностей. Так смартфон сможет делать 3D-фотографии и создавать объемные модели людей и любых объектов в режиме реального времени.

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По данным портала @hi-tech, это похоже на работу Face ID в iPhone для Animoji — только смартфон будет сканировать не только форму лица, но и накладывать текстуру. В итоге пользователь получит 3D-модель, которую можно использовать, например, в дополненной реальности.

По данным источников Bloomberg, Huawei планирует установить 3D-камеры в несколько других смартфонов 2019 года. Уникальная функция должна привлечь новых покупателей и повысить шансы компании в борьбе с конкурентами.
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