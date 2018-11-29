Шестнадцать камер на смартфоне. LG намерена удивить пользователей

Корейская компания LG оформила патент на смартфон, в котором 16 камер. Об этом сообщил портал @hi-tech.
В патенте описывается устройство с 16 объективами с различными фокусными расстояниями и характеристиками. В заявке также говорится о довольно интересных способах применения такого количества камер.
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В патенте упоминаются «сшивание» различных частей разных изображений вместе и другие виды манипуляций с фото, которые пользователи могут произвести после съемки.
На фото выше видны «обмен лицами» и работа с панорамами.
Кроме того, 16 камер можно использовать и для селфи — с помощью зеркала на задней панели.
Доведет ли LG смартфон от патента до производства, пока неизвестно.