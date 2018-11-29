Шестнадцать камер на смартфоне. LG намерена удивить пользователей

Корейская компания LG оформила патент на смартфон, в котором 16 камер. Об этом сообщил портал @hi-tech.

В патенте описывается устройство с 16 объективами с различными фокусными расстояниями и характеристиками. В заявке также говорится о довольно интересных способах применения такого количества камер.

Читайте по теме Флагман Nokia 9 получит пять основных камер с оптикой от Zeiss

Например, одним нажатием все 16 камер одновременно делают снимки, и после владелец смартфона сможет выбрать лучший. Кроме того, обилие камер позволит более точно работать с глубиной кадра.

В патенте упоминаются «сшивание» различных частей разных изображений вместе и другие виды манипуляций с фото, которые пользователи могут произвести после съемки.

На фото выше видны «обмен лицами» и работа с панорамами.

Кроме того, 16 камер можно использовать и для селфи — с помощью зеркала на задней панели.

Доведет ли LG смартфон от патента до производства, пока неизвестно.