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Техноблог

Шестнадцать камер на смартфоне. LG намерена удивить пользователей

Фото PhoneArena. Концептуальное изображение, как может выглядеть смартфон с 16 камерами

Корейская компания LG оформила патент на смартфон, в котором 16 камер. Об этом сообщил портал @hi-tech.

В патенте описывается устройство с 16 объективами с различными фокусными расстояниями и характеристиками. В заявке также говорится о довольно интересных способах применения такого количества камер.

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Например, одним нажатием все 16 камер одновременно делают снимки, и после владелец смартфона сможет выбрать лучший. Кроме того, обилие камер позволит более точно работать с глубиной кадра.

В патенте упоминаются «сшивание» различных частей разных изображений вместе и другие виды манипуляций с фото, которые пользователи могут произвести после съемки.

На фото выше видны «обмен лицами» и работа с панорамами.

Кроме того, 16 камер можно использовать и для селфи — с помощью зеркала на задней панели.

Доведет ли LG смартфон от патента до производства, пока неизвестно.
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