Audi тестирует модель беспилотного летающего такси

Компания Audi в сотрудничестве с Airbus и Italdesign начала тестировать модель беспилотного такси — электромобиля, который сможет перемещаться не только по земле, но и по воздуху.

Конструкторы создали прототип в масштабе 1:4. Модель состоит из электрической платформы транспортного средства, на которой закрепляют капсулу для пассажиров. В таком виде беспилотный электромобиль может работать обычным такси, передвигаясь по дорогам.

При необходимости авто может подъехать к БПЛА со специальной рамой и закрепить на ней капсулу с пассажирами. После воздушного путешествия клиенты покидают капсулу или продолжают поездку на четырехколесной платформе.

Представители Audi считают, что растущая урбанизация и автоматизация способствуют повышению уровня мобильности. Поэтому в будущем все, кто не имеют водительских прав, захотят использовать удобные беспилотные такси, а возможность перемещения по воздуху позволит разгрузить городской трафик.