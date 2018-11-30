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Техноблог

Данных о числе кыргызстанцев, вовлеченных в социальные сети, нет

Данных о вовлеченных в социальные сети кыргызстанцах нет. Об этом заявили сегодня на заседании парламентской фракции СДПК.

Депутат Улан Примов поднял вопрос о том, что многие получают информацию не через СМИ, а в социальных сетях. Он попросил представить сведения, сколько кыргызстанцев вовлечено в социальные сети.

Вице-премьер-министр Жениш Разаков пояснил, что ситуация в социальных сетях зависит от внешних факторов.

«Повлиять на общественное мнение очень легко. Государственные органы не могут контролировать их», — сказал он.

Глава Государственного комитета информационных технологий и связи Бактыбек Шаршембиев добавил, что пока статистики нет, но ведутся переговоры о покупке необходимого оборудования. После такую статистику можно будет собирать.
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