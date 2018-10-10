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Спорт

У кыргызстанцев семь медалей на международном турнире по пятиборью

Фото Виктора Мальцева. Победители и призеры международного турнира по пятиборью

У кыргызстанцев семь медалей на международном турнире по современному пятиборью. Об этом 24.kg сообщил главный тренер сборной КР Виктор Мальцев.

По его словам, в Бишкеке завершился традиционный мемориал трехкратного чемпиона мира Юрия Хоришко. Участвовали около 120 атлетов из Кыргызстана, Казахстана, России, Индии и Сингапура. В активе отечественных спортсменов три золотые, по две серебряные и бронзовые награды.

В личном зачете среди мужчин Родион Хрипченко занял первое место, а Илья Мягких — второе. Среди женщин Татьяна Швайберова стала третьей. Среди юношей на третьем месте Азамат уулу Бекзат. В командном зачете среди мужчин Родион Хрипченко, Илья Мягких и Азамат уулу Бекзат выиграли «золото». Среди женщин Мария Штукина, Татьяна Швайберова и Зарина Кудайбердиева завоевали «серебро». В смешанной эстафете дуэт Швайберова — Мягких стал чемпионом.

«Мы довольны турниром. Особенно порадовало большое число участников из-за рубежа. Они похвалили уровень состязаний, — отметил Виктор Мальцев. — Теперь, затаив дыхание, ждем старта двух наших спортсменов на юношеских Олимпийских играх. До него считаные дни».
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