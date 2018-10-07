Кыргызстанец выиграл «серебро» на чемпионате мира по борьбе

Кыргызстанец Олег Ким 6 октября выиграл «серебро» на чемпионате мира среди ветеранов по греко-римской борьбе. Об этом сообщил Объединенный мир борьбы.

ЧМ продолжается в городе Перми (Россия). В возрастной группе D в весовой категории 100 килограммов выступали пять спортсменов. Они боролись по круговой системе. Олег Ким одолел Юргена Рашвальски (Германия), Хубяра Мирзамамадли (Азербайджан) и Йона Олсена (Норвегия), а Аапу Успенски (Эстония) уступил.

В итоговом протоколе Олег Ким стал вторым, пропустив вперед лишь эстонского спортсмена.

Напомним, ранее в рамках ЧМ кыргызстанец Истомидин Умурзаков завоевал «бронзу».