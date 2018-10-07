11:58
USD 69.21
EUR 79.54
RUB 1.04
Спорт

Кыргызстанец выиграл «серебро» на чемпионате мира по борьбе

Кыргызстанец Олег Ким 6 октября выиграл «серебро» на чемпионате мира среди ветеранов по греко-римской борьбе. Об этом сообщил Объединенный мир борьбы.

ЧМ продолжается в городе Перми (Россия). В возрастной группе D в весовой категории 100 килограммов выступали пять спортсменов. Они боролись по круговой системе. Олег Ким одолел Юргена Рашвальски (Германия), Хубяра Мирзамамадли (Азербайджан) и Йона Олсена (Норвегия), а Аапу Успенски (Эстония) уступил.

В итоговом протоколе Олег Ким стал вторым, пропустив вперед лишь эстонского спортсмена.

Напомним, ранее в рамках ЧМ кыргызстанец Истомидин Умурзаков завоевал «бронзу».
Ссылка:
просмотров: 118
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец занял третье место на чемпионате мира по борьбе
Борцы из Кыргызстана триумфально выступили на турнире в России
Реванш года. Борец Акжол Махмудов завоевал бронзу на чемпионате мира
Кыргызстанец Эрбол Бакиров — чемпион мира по борьбе
В Кыргызстане торжественно встретили борцов-призеров Азиатских игр
Азиатские игры-2018. У Кыргызстана уже девять медалей
Кыргызстанец Акжол Махмудов — серебряный призер Азиатских игр
Азиатские игры-2018. Кыргызстанцы превзошли достижение четырехлетней давности
Борец Каныбек Жолчубеков завоевал вторую в карьере медаль на Азиатских играх
Борцы из Кыргызстана завоевали две медали на турнире в Турции
Популярные новости
Бои без правил. Макгрегор и&nbsp;Нурмагомедов едва не&nbsp;подрались во&nbsp;время взвешивания Бои без правил. Макгрегор и Нурмагомедов едва не подрались во время взвешивания
Футболист из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;составе ЦСКА выиграл первый матч в&nbsp;Лиге чемпионов Футболист из Кыргызстана в составе ЦСКА выиграл первый матч в Лиге чемпионов
Борцы из&nbsp;Кыргызстана триумфально выступили на&nbsp;турнире в&nbsp;России Борцы из Кыргызстана триумфально выступили на турнире в России
Попытка слишком эффектно выйти на&nbsp;ринг сделала из&nbsp;рестлера посмешище Попытка слишком эффектно выйти на ринг сделала из рестлера посмешище
Бизнес
Ловите СКИДКУ 20&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;новом О!Store Сокулук! Ловите СКИДКУ 20 процентов на аксессуары в новом О!Store Сокулук!
Дом, который не&nbsp;горит. Кыргызстанские бизнесмены нашли защиту от&nbsp;пожаров Дом, который не горит. Кыргызстанские бизнесмены нашли защиту от пожаров
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo;: Никакого давления на&nbsp;участников аукциона не&nbsp;оказывалось ОАО «Кыргызтелеком»: Никакого давления на участников аукциона не оказывалось
Возможности и&nbsp;риски &laquo;Безопасного города&raquo;. Как &laquo;Вега&raquo; будет реализовывать проект Возможности и риски «Безопасного города». Как «Вега» будет реализовывать проект