Валентина Шевченко сразится на турнире UFC в Нью-Йорке

Кыргызстанка Валентина Шевченко поборется с американкой Сиджарой Юбэнкс за вакантный титул в наилегчайшем весе на турнире UFC 230 в Нью-Йорке. Поединок станет главным событием мероприятия, которое пройдет в «Мэдисон-Сквер-Гарден», сообщил портал FightNews.

Изначально, Валентина Шевченко должна была драться с чемпионкой Никко Монтано 8 сентября на шоу UFC 228 в Далласе, но американка попала в больницу, а после и вовсе лишилась своего титула.

Читайте по теме Бой Валентины Шевченко за титул чемпионки UFC сорван

После этого появились сообщения о проведении боя за вакантный титул между Валентиной Шевченко и полячкой Йоанной Енджейчик на турнире UFC 231, который пройдет 8 декабря в Торонто.

Однако отсутствие главного события для UFC 230 заставило руководство лиги кардинально изменить свои планы.

Сиджара Юбэнкс не может похвастать большой активностью и за последние три года выступала всего четыре раза. В UFC она дралась лишь однажды.

До этого она успешно выступала в 26-ом сезоне The Ultimate Fighter. В финале шоу Сиджара Юбэнкс должна была драться с Никко Монтано за пояс UFC в наилегчайшей весовой категории, но снялась из-за проблем с почками.