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Спорт

Валентина Шевченко сразится на турнире UFC в Нью-Йорке

Фото ММА. Мастер единоборств Валентина Шевченко

Кыргызстанка Валентина Шевченко поборется с американкой Сиджарой Юбэнкс за вакантный титул в наилегчайшем весе на турнире UFC 230 в Нью-Йорке. Поединок станет главным событием мероприятия, которое пройдет в «Мэдисон-Сквер-Гарден», сообщил портал FightNews.

Изначально, Валентина Шевченко должна была драться с чемпионкой Никко Монтано 8 сентября на шоу UFC 228 в Далласе, но американка попала в больницу, а после и вовсе лишилась своего титула.

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После этого появились сообщения о проведении боя за вакантный титул между Валентиной Шевченко и полячкой Йоанной Енджейчик на турнире UFC 231, который пройдет 8 декабря в Торонто.

Однако отсутствие главного события для UFC 230 заставило руководство лиги кардинально изменить свои планы.

Сиджара Юбэнкс не может похвастать большой активностью и за последние три года выступала всего четыре раза. В UFC она дралась лишь однажды.

До этого она успешно выступала в 26-ом сезоне The Ultimate Fighter. В финале шоу Сиджара Юбэнкс должна была драться с Никко Монтано за пояс UFC в наилегчайшей весовой категории, но снялась из-за проблем с почками.
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