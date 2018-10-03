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Спорт

Главный тренер сборной Кыргызстана по футболу поделился ожиданиями от Кубка Азии

Фото ФФ КР. Главный тренер сборной Кыргызстана по футболу Александр Крестинин

Главный тренер национальной сборной Кыргызстана по футболу Александр Крестинин сегодня поделился с журналистами ожиданиями от Кубка Азии-2019.

Турнир пройдет с 5 января по 1 февраля в ОАЭ. За победу поборются 24 сборные. На групповом этапе сборная КР сразится с командами Южной Кореи, Китая и Филиппин.

«Всегда говорил: на Кубке Азии нет слабых команд, все будут готовы здорово. Например, Корея сильна — обыграла Германию на чемпионате мира-2018, — отметил Александр Крестинин. — Кубок Азии — краткосрочный турнир, на котором все возможно. Эмоции, мотивация запредельные. Как сложатся матчи, никто не знает».

«Шансы есть всегда. Думаю, будет все нормально. Возможно, соперники нас недооценят. Это нам будет на руку. Мы в любом случае там ничего не можем потерять, а можем только найти. Да, непривычно играть в такой атмосфере, под такой ответственностью. С другой стороны, ради этого ты и тренируешься всю жизнь, чтобы играть на таких турнирах. Это очень здорово», — сказал наставник.

«У нас идет поступательное движение в результатах. Я начинал свою работу в сборной с нуля. Нам совсем чуть-чуть не хватило квалифицироваться дальше в отборе на ЧМ-2018. Попали на Кубок Азии. Поднялись в рейтинге ФИФА, — напомнил Александр Крестинин. — Не до конца мы еще себя проявили. Есть потенциал еще улучшить свои позиции. Туристами на Кубке Азии не будем. Первоочередная задача — выйти из группы. Дальше посмотрим. Это очень хороший турнир, высокий уровень, интересный и полезный опыт. Он в любом случае даст развитие футболистам».

Он добавил, что в рамках подготовки к Кубку Азии сборную КР ждут шесть-семь матчей (в частности, с Малайзией в октябре и Японией в ноябре) и насыщенные тренировочные сборы.
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