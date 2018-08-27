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Спорт

Спортивный календарь с 27 августа по 2 сентября

18 августа — 2 сентября. 18-е летние Азиатские игры. Джакарта, Палембанг (Индонезия)

Это главное спортивное событие четырехлетия в нашей части света. Участвуют 45 стран. В программе 40 видов спорта. Кыргызстанцы участвуют в 28 из них.

20-31 августа. Чемпионат мира среди молодежи по боксу. Будапешт (Венгрия)

Возраст участников — 17-18 лет. Кыргызстан представляют пять спортсменов.

24-28 августа. Международные соревнования на кубок президента Казахстана по футболу. Талгар (Казахстан)

За победу борются шесть команд, составленных из игроков 16-17 лет. Среди них сборная Кыргызстана.

24-30 августа. Республиканские соревнования на Кубок президента Кыргызстана по кок-бору. Бишкек, ипподром «Ак-Кула»

Это ежегодный турнир. В этот раз он проводится в канун Всемирных игр кочевников и как всегда сопровождается огромным интересом болельщиков. Звание сильнейшей оспаривают 12 команд.

27 августа — 2 сентября. Международные соревнования среди женщин по теннису. Алматы (Казахстан)

На корты вышли более 40 теннисисток из 14 стран, в том числе кыргызстанка Ксения Палкина. Не так давно она успешно сыграла в Германии.

28-29 августа. Международные соревнования на Кубок президента Кыргызстана по плаванию. Бишкек

Турнир посвящен Дню независимости Кыргызстана. Одна из целей — формирование сборной для участия в предстоящем чемпионате мира.

28 августа — 1 сентября. Международные соревнования по футзалу. Польша

На площадку вышли восемь команд из шести стран. От Кыргызстана участвует бишкекская «Алга».

30 августа — 9 сентября. Международные соревнования по футболу. Санкт-Петербург (Россия)

Традиционный турнир посвящен памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина. Участвуют восемь юношеских сборных, в том числе представители Кыргызстана.

2-8 сентября. III Всемирные игры кочевников. Иссык-Кульская область

Ожидается участие двух тысяч атлетов из 80 стран. В программе 37 видов спорта. Об одной из потенциальных звезд этих состязаний можно прочитать здесь.
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