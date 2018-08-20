Спортивный календарь с 20 по 26 августа

17-26 августа. Чемпионат Азии среди юниоров и девушек по шахматам. Улан-Батор (Монголия)

За победу борются ведущие молодые шахматисты континента. Среди них и кыргызстанцы.

18 августа — 2 сентября. 18-е летние Азиатские игры. Джакарта, Палембанг (Индонезия)

Это главное спортивное событие четырехлетия для нашей части света. Участвуют 45 стран. В программе 40 видов спорта. Кыргызстанцы выступают в 28 из них.

20-25 августа. Международные соревнования BishkekSunriseOpen 2 среди юниоров по теннису. Бишкек

Звание сильнейшего оспаривают около ста спортсменов из 14 стран. Похожий турнир проходил в столице Кыргызстана неделю назад.

20-26 августа. Международные соревнования среди женщин по теннису. Брауншвейг (Германия)

На корты вышли более 40 спортсменок из 24 стран. Среди них кыргызстанка Ксения Палкина.

20-31 августа. Чемпионат мира среди молодежи по боксу. Будапешт (Венгрия)

Возраст участников — 17-18 лет. Кыргызстан представляют пять спортсменов.

24 августа. Международные соревнования WEF 61 Global 13 по кулатуу эртаймаш. Чолпон-Ата, ипподром

В программе 21 поединок с участием бойцов-профессионалов из Кыргызстана, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

24-30 августа. Кубок президента Кыргызстана по кок-бору. Бишкек, ипподром «Ак-Кула»

Это ежегодный республиканский турнир. В этот раз он проводится в канун Всемирных игр кочевников и, как всегда, сопровождается огромным интересом болельщиков. Участвуют 12 команд.

25 августа. Международные соревнования WEF 62 Proffight 26 по кулатуу эртаймаш. Токмак

Это уже четвертый турнир под эгидой WEF в августе. Предыдущие прошли в Нарыне, Кара-Суу и Чолпон-Ате. В этот раз ожидается участие ведущих спортсменов из КР и ближнего зарубежья.

25-26 августа. Соревнования Kapriz Swim Weekend. Иссык-Кульская область

В программе аквамарафон (заплыв на 1,9 или 3,8 километра) и акватлон (заплыв на 1 километр и забег на 5 километров).