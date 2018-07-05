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Спорт

Пятиборцы из Кыргызстана победили на Кубке Азии

Кыргызстанцы успешно выступили на Кубке Азии по современному пятиборью. Об этом ИА «24.kg» сообщил главный тренер сборной КР Виктор Мальцев.

По его словам, состязания проходили в поселке Бурабай (Казахстан). Более 200 атлетов из РК, КР и России боролись за победу в дисциплинах биатл (бег + плавание) и триатл (бег + стрельба + плавание).

В.Мальцева
Фото В.Мальцева. Участники Кубка Азии на дистанции

Нашу страну представили 25 спортсменов. На турнире по биатлу в эстафете дуэты Айдана Таласбаева — Атай Эркинбеков и Елизавета Булыгина — Константин Протасенко в своих возрастных группах выиграли «серебро». В личном зачете Айдана Таласбаева взяла «бронзу».

В триатле Зарина Кудайбердиева стала чемпионкой. Дуэт Милена Сурина — Азиз Бокушев выиграл «золото» и «серебро». Вторую ступень пьедестала также заняли Данил Рудометов (в одиночку и в эстафете с Зариной Кудайбердиевой) и Атай Эркинбеков.

В.Мальцева
Фото В.Мальцева. Награждение победителей

«Биатл и триатл — хорошие дисциплины для подготовки юных пятиборцев. Они дают возможность, не форсируя события, поэтапно воспитывать квалифицированных атлетов, — отметил Виктор Мальцев. — Минувший старт показал, что у нас немало перспективной молодежи».
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