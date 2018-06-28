Новый рекорд. Женщина впервые доплыла на доске для серфинга из Кубы в США

Американка Виктория Берджесс стала первой женщиной, которая пересекла Флоридский пролив между Кубой и США на доске для серфинга. Как сообщил Life, 33-летняя женщина начала путешествие в Гаване, а завершила в городе Ки-Уэст.
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Самым сложным, по словам спортсменки, было преодолеть сильный ветер и течения. Также неприятностей добавляли водоросли, в которых запутывалась доска.
Первым человеком в мире, который пересек Флоридский пролив на доске, стал американец Бен Фрайберг — его заплыв состоялся в 2013 году.